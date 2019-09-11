Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).
Читать в источнике
Комментировать180
с чего всё началось
Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, выявленных при проверке Счетной палаты, составил 426 млрд руб., говорится
 в опубликованном отчете ведомства.
Коммерсантъвчера в 18:38

Подробнее о событии

Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год

ТАССвчера в 18:04

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 20:29

Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год

Коммерсантъвчера в 18:38

Кудрин отчитался о бюджетных нарушениях в полтриллиона: куда ушли деньги

Московский Комсомолец12:53

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд руб

РБКвчера в 19:11

Счетная палата сообщила о провале госпрограмм и бюджетных нарушениях на 426 млрд рублей

URA.Ruвчера в 17:45

Счетная палата выявила бюджетных нарушений на 426 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика

Москва и Киев договорятся о газовом транзите в сентябре

До переговоров, где будет решаться судьба газового соглашения между Россией и Украиной под контролем Евросоюза, осталось 10 дней.
Утро.ru 09 сентября в 07:01
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик заметили у северо-западных границ России

Взгляд.ру 01:41
Гаджеты

Apple снизила цены на новые iPhone 11

Каково же было их удивление, когда оказалось, что компания не повысила, а, наоборот, снизила цены на новые iPhone.
MOS.news 02:33
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Футбол

Стало известно время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) огласил время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 12:39
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Общество

Названа дата повторного концерта Билана в Самаре

Газета.Ru 04:06
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2020 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Гаджеты

Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

Lenta.ru 11:29
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Театры

В Москве открылся фестиваль современного танца DanceInversion

Москва открывает 20-й фестиваль современного танца Dance Inversion, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 15:33
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Политика

Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

РИА Новости 11:00
Авто

Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы

Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 08:40
Армия и оружие

«Превосходное оружие»: в США протестировали советский «Винторез»

Резюмируя свои исследования, американские журналисты поставили «Винторез» и «Вал» в разряд «превосходного советского вооружения».
Рамблер 11:02
Гаджеты

Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone

Пятый канал 09 сентября в 21:16
Наука

Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей

Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 09 сентября в 06:00
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец 02:55
Авто

Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном

Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.
Тарантас Ньюс 06:50
Шоу-бизнес

Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле

Газета Кемерова 12:02
Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении «вернуться в Крым на танке»

Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.
Аргументы недели 12:25
Политика

Названа возможная причина отставки Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по Ирану.
Lenta.ru 12:12
Происшествия

Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Общество

Член УИК в Москве потребовал отменить итоги выборов из-за клипа Тимати

Собеседник 10:29
Общество

Адвокат заявил об отказе проверить появление в Telegram данных россиян

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в Telegram ответ Роскомнадзора (РКН) на обращение жительницы Москвы Марьям Саларзай провести проверку публикации личных данных россиян, которые приняли участие в нескольких митингах в центре Москвы.
РБК 12:21
Политика

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях.
Lenta.ru 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное