с чего всё началось

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).

Политика Зеленский встретился с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Политика Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.

Происшествия Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.

Театры Театр Наций начинает сезон премьерой «Дяди Вани» с Евгением Мироновым Новый сезон Театр Наций начинает с премьеры спектакля по чеховской пьесе "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга, сообщил в среду на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Миронов.

Политика CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Политика В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Хоккей «Трактор» обыграл «Адмирал» после поражения Челябинский «Трактор» одержал третью победу в четвертом матче дальневосточного выезда.

Кино В сети появился трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа В сети появился трейлер нового сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа в главной роли.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Происшествия Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег Агент ряда бельгийских футболистов Кристоф Хенротай утром сегодня, 11 сентября, был арестован в Монако, сообщает Vrt.be.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Авто Volkswagen анонсировала новый серийный электрокроссовер ID.4 Новую модель назовут также как и представленный электрокар ID.3, только кроссоверу присвоят индекс 4. Новинка будет разработана на базе концепт-кара ID.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках» Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".

Кино Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто Актриса Рене Зеллвегер расплакалась, когда выходила на сцену после показа байопика "Джуди", которому зрители аплодировали стоя на кинофестивале в Торонто, сообщает Entertainment Weekly.

Экономика Авиакомпании РФ в августе увеличили перевозки на 10% Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 1,5 млн человек (+1%), "Победа" - более 1 млн пассажиров (+51,4%).

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Происшествия В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.

Политика Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.