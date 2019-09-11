с чего всё началось

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб. К административной ответственности по представлению аудиторов привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два – в ФСБ.

Космос День 12 сентября в истории 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».

Наука Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.

Шоу-бизнес Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.

Политика Оппозиция обвинила Джонсона в недобросовестности Джонсон долгое время игнорировал призывы обнародовать эту информацию и заявлял, что Brexit без сделки не нанесет ущерба стране, однако его слова противоречили мнению отраслевых и профессиональных объединений и профсоюзов.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.

Технологии Трамп организовал совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов Американский лидер Дональд Трамп решил провести совещание в связи с увеличением числа легочных заболеваний и смертей, вызванных курением электронных сигарет и ароматизированных вейпов.

Авто Китайцы привезли во Франкфурт гибридного конкурента Bugatti Chiron Как заявляет производитель, Hongqi S9 способен ускоряться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron.

Армия и оружие НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Политика Трамп отправил Болтона в отставку Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары до 15 октября Президент Дональд Трамп заявил 11 сентября, что Соединенные Штаты согласились отложить повышение тарифов на китайский импорт на 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября в качестве «жеста доброй воли».

Происшествия Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции В результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Турции погибли десять человек и семь получили ранения, сообщает РИА Новости.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Армия и оружие В Британии назвали самое грозное оружие России Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Армия и оружие CNBC узнал о прогнозе разведки США по вводу «Буревестников» к 2025 году Американская разведка считает, что российские ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" поступят на вооружение к 2025 году, это более ранний срок по сравнению с прошлыми прогнозами, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о докладе разведки США.

Гаджеты Samsung PlayGalaxy Link — запущен конкурент Steam Link В США и Южной Корее запущена бета-версия приложения Samsung PlayGalaxy Link.

Общество Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Армия и оружие Венесуэла предоставит доказательства планирования Колумбией терактов Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».