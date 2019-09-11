с чего всё началось

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Культура Александра Розенбаума прооперировали в Москве Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

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