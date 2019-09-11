Экономика

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Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1%.
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Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год

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