Экономика
РИА НовостиСчетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1%.
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Счетная палата выявила нарушений на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год
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