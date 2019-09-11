Экономика
РИА НовостиСчетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).
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с чего всё началось
Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, выявленных при проверке Счетной палаты, составил 426 млрд руб., говорится в опубликованном отчете ведомства.Коммерсантъвчера в 18:38
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Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год
Коммерсантъвчера в 18:38
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:19, Вашингтон
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