с чего всё началось

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.

Политика Украина приостановила расторжение соглашений с Россией Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.

Путешествия Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках» Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".

Авто Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ Японская компания Lexus начала прием заказов в России на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Футбол Бекхэм хочет видеть Месси в «Интер Майами» Совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в команде нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Radio Catalunya.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.

Наука Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.

Происшествия Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.

Политика Белый дом назвал имя советника, сменившего Болтона Глава Белого дома выразил благодарность Болтону за его работу. Имя его преемника Трамп пообещал сообщить на следующей неделе.

Общество Подсчитаны расходы россиян на домашний быт Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Армия и оружие КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня Председатель Госсовета КНДР присутствовал на проводившихся вчера испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня.

Происшествия На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Космос Одинокая и прекрасная Земля В основном все наши направления подготовки связаны с Землёй, и из ваших уст студенты могут услышать информацию о том, что находится за её пределами, и об экспериментах, проводимых на растениях в космосе.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Политика Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).