Экономика

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Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).
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с чего всё началось
Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, выявленных при проверке Счетной палаты, составил 426 млрд руб., говорится
 в опубликованном отчете ведомства.
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