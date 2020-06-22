Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Политика
Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках
Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 04:09
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
Двое граждан Украины осуждены в Крыму за контрабанду через границу сильнодействующих веществ.
ИА Крыминформ 03:22
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
Где в Самарской области выявлен коронавирус на 21 июня
За сутки еще у 75 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб Самарской области в воскресенье, 21 июня.
Kursk.com вчера в 06:27
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Политика
Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
Происшествия
Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:16
Здоровье
Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину
21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM 04:47
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
В рамках проекта "Без срока давности" управлением ФСБ России по региону продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму.
РИА Новости 04:46
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Коммерсантъ 02:25
Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России
Evo-rus.com 05:09
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
Футбол
Матч «Шинник» — «Урал» пройдёт в Ярославле без зрителей
Ярославль, 22 июня 2020, 12:33 — REGNUM Матч Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» пройдёт в Ярославле без зрителей.
REGNUM 05:33
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Экономика
Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.
Коммерсантъ 19 июня в 03:43
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:26
Экономика
За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию
Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
Live24 20 июня в 04:23
Армия и оружие
КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей
КНДР на границе с Южной Кореей устанавливает громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договоренностей.
Аргументы и Факты 05:11
Общество
Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34