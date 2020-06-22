Экономика

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

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Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа

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Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития в 2019 году

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Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках

Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Двое граждан Украины осуждены в Крыму за контрабанду через границу сильнодействующих веществ.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

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Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину

21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
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Экономика

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
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Суд вынес приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

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ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны

В рамках проекта "Без срока давности" управлением ФСБ России по региону продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму.
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

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ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы, теперь за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В пресс-службе банка сообщили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня.
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Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, пишет РИА Новости.
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Экономика

За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию

Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
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Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

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КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей

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Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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