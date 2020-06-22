Экономика

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

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Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития

ПРАЙМвчера в 17:15

Счетная палата обнаружила нарушения в работе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

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Деньги на развитие Дальнего Востока ушли в никуда

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Счетная палата выявила куда тратили деньги в Минвостокразвитие

ИА Красная Веснавчера в 18:29

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Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа

Коммерсантъвчера в 23:33
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Как оказалось, мама возлюбленного Анастасии, известного рэпера Тимати никогда не была подписана на Решетову.
Bimru.ru 07:13
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Наука

Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней

Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
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Патриарх Кирилл «сердечно поздравил» россиян с Днем памяти и скорби

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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Общество

Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18

На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
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Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Общество

В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
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Футбол

Фанаты «Локомотива» поддержали Семина на матче с «Оренбургом»

На матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» фанаты вывесили баннер «Не того деда убрали».
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ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Общество

Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране

Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»

Известия вчера в 22:51
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Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новости вчера в 22:53
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Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Армия и оружие

Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России

Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».
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Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv 07:47
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Авто

Kia готовит обновленный Rio X-Line для России

Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 07:54
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Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам запрещенной в России террористической организации "Сеть".
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Автоспорт

На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга

По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
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Происшествия

Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор

Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
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