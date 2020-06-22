В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

Наука Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 983

Общество В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года. 78

Общество ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 296

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,1K

Общество Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей. 2

Происшествия Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене. 4

Экономика «Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 117

Общество ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны. 248

Армия и оружие Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».

Авто Kia готовит обновленный Rio X-Line для России Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года. 2

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 7

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 65

Происшествия Суд вынес приговор участникам организации «Сеть» Второй Западный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам запрещенной в России террористической организации "Сеть". 782

Автоспорт На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах. 1

Происшествия Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.