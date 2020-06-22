В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

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