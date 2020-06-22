Экономика

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития

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Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа

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Счетная палата обнаружила нарушения в работе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

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Счетная палата выявила куда тратили деньги в Минвостокразвитие

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Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

Lenta.ru02:42
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Здоровье

В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
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Кино

Кинофестиваль «Флаэртиана» в Перми перенесли на декабрь

Организаторы фестиваля документального кино «Флаэртиана» (0+), который ежегодно проводят в сентябре-октябре, перенесли его дату с осени на период с 11 до 17 декабря.
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Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Путин: Обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены

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Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Общество

В Югре за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба за последние сутки (22 июня) в Югре зафиксировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вестник 02:35
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

За сутки в России коронавирусом заразились 7972 человека

За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7972 человека. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
9111.ru 19 июня в 03:54
Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Шоу-бизнес

Соколов из «Уральских пельменей» раскритиковал священников в химзащите

Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов раскритиковал священников, которые во время общения с верующими надевают костюмы, защищающие от коронавируса.
АиФ Урал 02:09
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири

Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 20 июня в 22:14
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Известия 02:10
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Бывший главный врач СПИД-центра Набережных Челнов Галимзян Зарипов опубликовал в сети новое открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с проблемой коронавируса в городе.
Chelny-biz.ru 00:26
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Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Экономика

Названы способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
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Общество

За сутки в Тульской области умерли два человека с коронавирусом

За прошедшие сутки стало известно о двух умерших пациентах В Тульской больнице умер 44-летний пациент подтвержденным COVID-19.
Первый Тульский 03:55
Культура

«Четвертый канал» переезжает в стеклянную студию в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге, со стороны Театра эстрады, рабочие монтируют новую студию «Четвертого канала».
Globalcity.info 19 июня в 05:57
Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
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Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

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Газета.Ru 03:48
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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