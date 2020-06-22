Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Здоровье
В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
Кино
Кинофестиваль «Флаэртиана» в Перми перенесли на декабрь
Организаторы фестиваля документального кино «Флаэртиана» (0+), который ежегодно проводят в сентябре-октябре, перенесли его дату с осени на период с 11 до 17 декабря.
Новости Перми 59.ru 02:15
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
В Югре за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперативного штаба за последние сутки (22 июня) в Югре зафиксировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вестник 02:35
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
За сутки в России коронавирусом заразились 7972 человека
За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7972 человека. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
9111.ru 19 июня в 03:54
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Соколов из «Уральских пельменей» раскритиковал священников в химзащите
Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов раскритиковал священников, которые во время общения с верующими надевают костюмы, защищающие от коронавируса.
АиФ Урал 02:09
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири
Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 20 июня в 22:14
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека
REGNUM вчера в 12:16
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Бывший главный врач СПИД-центра Набережных Челнов Галимзян Зарипов опубликовал в сети новое открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с проблемой коронавируса в городе.
Chelny-biz.ru 00:26
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
Общество
За сутки в Тульской области умерли два человека с коронавирусом
За прошедшие сутки стало известно о двух умерших пациентах В Тульской больнице умер 44-летний пациент подтвержденным COVID-19.
Первый Тульский 03:55
Культура
«Четвертый канал» переезжает в стеклянную студию в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге, со стороны Театра эстрады, рабочие монтируют новую студию «Четвертого канала».
Globalcity.info 19 июня в 05:57
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru вчера в 07:19
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Общество
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34