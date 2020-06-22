Экономика

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

Lenta.ru02:42

Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа

Коммерсантъвчера в 23:33

Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития в 2019 году

ТАССвчера в 18:00

Деньги на развитие Дальнего Востока ушли в никуда

Deita.ruвчера в 19:22

Счетная палата выявила куда тратили деньги в Минвостокразвитие

ИА Красная Веснавчера в 18:29

Счетная палата обнаружила нарушения в работе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Эхо Москвывчера в 20:05

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития

ПРАЙМвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Общество

Во Владимирской области подтвержден 51 новый случай коронавируса

По результатам лабораторных исследований больше всего новых заражений зарегистрировано во Владимире, на втором месте в этом списке Гусь-Хрустальный район, на третьем – Вязниковский и Собинский районы.
Провинция.ру 03:29
810
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
557
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
354
Происшествия

Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
1
Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Интерфакс вчера в 19:32
10
Космос

На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли

Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:34
Здоровье

Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

«В настоящее время в управление поступило более 1,2 тысячи анкет от нижегородцев», — говорится в сообщении.
Ньюс-НН 03:14
Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
238
Экономика

Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия вчера в 22:16
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
75
Общество

На полюс холода пришла аномальная жара

В город Верхоянск, который находится в Якутии и известен как один из полюсов холода, пришла аномально жаркая погода.
Общественная служба новостей 02:45
4
Происшествия

В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке

По версии следствия, 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым людям, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина.
REGNUM 02:59
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
328
Общество

В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны.
РБК 03:28
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
592
Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
163
Политика

Путин рассказал, что часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:31
40
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
1,9K
Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
668
Происшествия

В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
6
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
2K
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,9K
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
767
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
7
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Общество

ПФР разъяснил, кому в России повысят пенсии до 16 тысяч рублей

Пособия российских пенсионеров в возрасте от 80 лет увеличатся до 16 тысяч рублей, рассказали сотрудники Пенсионного фонда России.
iReactor вчера в 04:04
19
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное