Экономика

Lenta.ruLenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Деньги на развитие Дальнего Востока ушли в никуда

Deita.ruвчера в 19:22

Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа

Коммерсантъвчера в 23:33

Счетная палата обнаружила нарушения в работе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Эхо Москвывчера в 20:05

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

Lenta.ru02:42

Счетная палата выявила куда тратили деньги в Минвостокразвитие

ИА Красная Веснавчера в 18:29

Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития в 2019 году

ТАССвчера в 18:00

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития

ПРАЙМвчера в 17:15
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Здоровье

Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса

Зарипов заявил, что «почти все» родные, близкие и знакомые членов отделения конгресса татар либо заразились, либо скончались от коронавируса.
Inkazan 03:32
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Общество

Суд дал до 7 лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

РБК 05:07
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова

Народные новости 04:29
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Происшествия

В Петербурге более 20 человек задержали за массовую вечеринку

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:10 — REGNUM За участие в массовой вечеринке в период действия ограничений из-за пандемии на самой «тусовочной» улице Санкт-Петербурга полицейские задержали 21 человека.
REGNUM 05:10
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Политика

Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины

С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии.
Евразия Daily вчера в 09:19
7
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Происшествия

В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде

Газета.Ru вчера в 07:12
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Общество

В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37

Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 20 июня в 04:42
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Кино

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» перенесен на декабрь

Из-за пандемии коронавируса фестиваль документального кино «Флаэртиана» перенесен на декабрь.
ИА Текст (Пермь) 01:35
Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Газета.Ru 04:32
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о поправках в Конституцию

Верховный суд отклонил иск гражданина Геннадия Рудяка с требованием отменить указ президента России о проведении голосования 1 июля.
ForPost 19 июня в 06:25
11K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Происшествия

Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку

По информации силовиков, 24-летний молодой человек жил с матерью и двумя пострадавшими девочками, которые были под ее опекой.
Российская газета 05:04
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Гаджеты

Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

Evo-rus.com 05:09
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Политика

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием Верзилова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 05:06
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Шоу-бизнес

Мария Порошина впервые показала подросшего сына

В январе 2019 года известная актриса Мария Прошина родила сына Андрея. Мальчик стал пятым ребенком артистки.
Uznayvse.ru 02:26
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Экономика

Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет

Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
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Политика

Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

ГлобалМСК.ру вчера в 07:18
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
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