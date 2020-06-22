Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Зарипов заявил, что «почти все» родные, близкие и знакомые членов отделения конгресса татар либо заразились, либо скончались от коронавируса.
Inkazan 03:32
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова
Народные новости 04:29
Происшествия
В Петербурге более 20 человек задержали за массовую вечеринку
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:10 — REGNUM За участие в массовой вечеринке в период действия ограничений из-за пандемии на самой «тусовочной» улице Санкт-Петербурга полицейские задержали 21 человека.
REGNUM 05:10
Политика
Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины
С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии.
Евразия Daily вчера в 09:19
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество
В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 20 июня в 04:42
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Кино
Фестиваль документального кино «Флаэртиана» перенесен на декабрь
Из-за пандемии коронавируса фестиваль документального кино «Флаэртиана» перенесен на декабрь.
ИА Текст (Пермь) 01:35
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о поправках в Конституцию
Верховный суд отклонил иск гражданина Геннадия Рудяка с требованием отменить указ президента России о проведении голосования 1 июля.
ForPost 19 июня в 06:25
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Происшествия
Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку
По информации силовиков, 24-летний молодой человек жил с матерью и двумя пострадавшими девочками, которые были под ее опекой.
Российская газета 05:04
Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России
Evo-rus.com 05:09
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием Верзилова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала подросшего сына
В январе 2019 года известная актриса Мария Прошина родила сына Андрея. Мальчик стал пятым ребенком артистки.
Uznayvse.ru 02:26
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
Политика
Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
ГлобалМСК.ру вчера в 07:18
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02