В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что систему пенсионных накоплений в России реформируют в 2024-2025 годах. 28

Происшествия Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. 152

Путешествия Ростуризм назвал сроки открытия всех популярных направлений в России Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Экономика В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии "Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении. 25

Гаджеты Началось производство флагманского процессора Snapdragon 875 Тайваньская компания TSMC начала массовое производство нового флагманского процессора Snapdragon 875 по заказу американского процессорного гиганта Qualcomm.

Общество ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 274

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 495

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 258

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Музыка Зрители «забрали» у Димы Билана победу на «Евровидении» Российский певец Дима Билан "лишился" победы в музыкальном конкурсе "Евровидение-2008" в результате повторного голосования зрителей, которое решили провести организаторы песенного фестиваля. 194

Политика На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.

Общество Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 1,1K

Общество Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине. 448

Общество ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны. 162

Происшествия Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. 5