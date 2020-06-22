Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что систему пенсионных накоплений в России реформируют в 2024-2025 годах.
Рамблер 02:28
Происшествия
Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Российская газета 06:50
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Путешествия
Ростуризм назвал сроки открытия всех популярных направлений в России
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Футбол
Гончаренко не приехал на командное собрание ЦСКА
Vprognoze.ru 03:42
Экономика
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 09:42
Гаджеты
Началось производство флагманского процессора Snapdragon 875
Тайваньская компания TSMC начала массовое производство нового флагманского процессора Snapdragon 875 по заказу американского процессорного гиганта Qualcomm.
Ридус 06:25
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Pravda.Ru 06:43
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Общество
Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом
Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки.
Lenta.ru 05:23
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Музыка
Зрители «забрали» у Димы Билана победу на «Евровидении»
Российский певец Дима Билан "лишился" победы в музыкальном конкурсе "Евровидение-2008" в результате повторного голосования зрителей, которое решили провести организаторы песенного фестиваля.
Газета.Ru 06:44
Политика
На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Общество
Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей
Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 20 июня в 01:42
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Японские военнослужащие обнаружили в прилежащей к южным территориальным водам страны зоне неизвестную подлодку.
РЕН ТВ 20 июня в 01:58
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
Политика
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени
В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Интерфакс 06:32
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15