Экономика
Московский КомсомолецСчетная палата нашла нарушения в бюджетных тратах в СКФО
Счетная палата отмечает, что основные нарушения и «системные недостатки» в работе Минкавказа были связаны с реализацией госпрограммы развития Северного Кавказа, исполнением федеральной адресной инвестиционной программы и предоставлением субсидий субъектам Северного Кавказа.
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Новости за ночь: Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа
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Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
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Визовые центры Великобритании в России возобновили работу
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