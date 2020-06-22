Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Технологии
Плутон изначально был океанической планетой
Другие планетологи считают, что Плутон в первые мгновения своей существования был теплой планетой, и его поверхность была покрыта океаном и атмосферой из азота и углеводородов.
ТАСС Наука 11:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Политика
Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика.
Газета.Ru 09:17
Кино
«Скучать не придётся»: новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»
Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер фильма «King’s Man: Начало».
Игромания.ру 02:48
Экономика
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Московской бирже
Mail.ru Group подала необходимые документы для листинга на Московской бирже своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 07:22
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Наука
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России
Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни.
РБК 09:34
Игры
Crash Bandicoot 4: It’s About Time может выйти 9 октября
Cyber.sports.ru 20 июня в 04:11
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Если человек долгое время находился на солнце, после чего он стал замечать, что у него продолжительный период времени не заживает любая рана, любое нарушение кожного покрова, то необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечает Каприн.
Evo-rus.com 20 июня в 01:47
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Политика
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины интересы обвиняемого Олега Пулатова, считает, что прокуратура Нидерландов, которые возглавляют международное расследование по авиакатастрофе, спешит с выводами о причастности ЗРК "Бук" к крушению рейса MH17.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Здоровье
57 пензенских медиков получили государственные награды РФ
Президент России Владимир Путин подписал ряд документов о награждении работников медицинских учреждений страны за неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом при выполнении профессионального долга.В соответствии с Указом Президента два пензенских врача награждены орденом Пирогова.
РИА Пензенской области 05:45