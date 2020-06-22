Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей для России
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала величину МРОТ недостаточной, стратегической задачей для России является его повышение, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 09:03
Спорт
31-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович скончалась от осложнений, связанных с тяжелыми родами.
WMJ.ru 01:57
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Общество
Британские визовые центры в России возобновили работу
Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
Комсомольская правда 08:21
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Политика
Нетаньяху и Ганц не приедут на парад Победы в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня из-за политических проблем, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Взгляд.ру 07:38
Теннис
Джокович с семьей сдали тест на коронавирус
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 08:39
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если игры действительно готовятся к релизу, их анонс может состояться до конца лета.
Актуальные Новости вчера в 12:09
Политика
В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости 03:54
Общество
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
Режим повышенной готовности, введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлён в Свердловской области до 29 июня.
RT на русском 09:07
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Bimru.ru вчера в 02:46
Энергетика
Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве
На АЗС Москвы за прошлую неделю цены на бензин Аи–92 выросли на 7 копеек – до 43,22 рубля, Аи–95 – на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи–95 – на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр.
Взгляд.ру 09:56
Политика
Путин вместе с ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и воспитанниками Суворовского военного училища.
iReactor 05:20
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды
Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Здоровье
Новосибирская область вышла из «красной зоны» регионов Сибири с самым высоким приростом заболевших на 100 тысяч населения
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом составил рейтинг регионов по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек на 22 июня; Новосибирская область вышла из «красной зоны».
Сиб.фм 08:33
Общество
В Тюменской области возобновят работу торговые центры
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
РИА Новости 09:22
Кино
Вышел официальный трейлер фильма «Кольская Сверхглубокая»
RuNews24.ru 09:57
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36