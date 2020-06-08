Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей. Об этом сообщает палата на своем сайте по итогам проверки.
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В Верховном Суде и Мосгорсуде выявили недостатки на миллиарды рублей

Московский Комсомолец20:12

Счетная палата при проверке судов нашла нарушений и недостатков более чем на 5 миллиардов рублей

Эхо Москвы20:12

Счётная палата нашла нарушения у Судебного департамента и Мосгорсуда

News.ru17:45

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Ведомости18:30

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

ТАСС17:59

При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей

Lenta.ru19:46

СП нашла нарушения исполнения бюджета Судебным департаментом ВС и МГС на сумму более 5 млрд

Интерфакс17:12
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

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«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

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Общество

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Общество

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Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

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Происшествия

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Политика

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru вчера в 01:58
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Наука

Разработан новый метод лечения диабета первого типа

При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
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Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США

Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
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Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
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Культура

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В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
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Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
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На Земле выявлено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
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В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
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Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
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Пять основных мифов о свежем хлебе развеяли диетологи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Польше стартовали учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались отложенные ранее из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020.
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Российские дипломаты покинули Прагу

Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
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Футбол

«Локомотив» спасся от поражения в товарищеском матче с «Динамо»

Российская газета 13:23
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Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
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