Общество
ВедомостиСчетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей. Об этом сообщает палата на своем сайте по итогам проверки.
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Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 05 июня в 09:32
Экономика
В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
Коммерсантъ 21:17
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Экономика
Обзор событий: Отчетная эйфория не вписалась в концепцию бюджетного пинка
Об отсутствии четкого и эффективного контроля за реализацией национального проекта "Демография" свидетельствует и до сих пор не известная судьба трех детских садов в Таштыпском и Бейском районах.
ИА Хакасия 19:48
Армия и оружие
Россия без участия Украины возобновляет производство ракет «Рокот»
Ранее снимаемые с боевого дежурства баллистические ракеты РС-18Б уже 35 раз запускали на орбиту различные космические аппараты, но с системой управления украинского производства.
Эхо Москвы 21:12
Политика
Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Экономика
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 21:14
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Общество
Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
Газета.Ru 19:14
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Культура
Постановление о билетах поможет театрам и зрителям, считает Швыдкой
По словам Швыдкого, постановление поможет негосударственным театрам, которые оказались в тяжелой ситуации, избежать банкротства.
РИА Новости 05:57
Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт 16:36
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Общество
Падчерицу Урганта затравили в Сети из-за участия в митинге в США
Дочь жены телеведущего Ивана Урганта от первого брака — 19-летняя Эрика Куталиа — подверглась травле в интернете за участие в митинге в США.
78.ru 12:13
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31
Экономика
Экономисты ожидают стабильных цен на продукты в России
Укрепление рубля в ближайшее время приведет даже к снижению цен на 1-2%.
Экономика сегодня 06:55
Космос
Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли
Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru 05 июня в 20:32
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Экономика
Крупнейший в мире производитель алмазов сокращает инвестиции на 20%
Крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» (26% мирового производства, 38,5 млн каратов в 2019 г.) объявил финансовые результаты I квартала.
Ведомости 05 июня в 10:03
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
Онлайн-кинофестиваль Key Buyers Event: Digital Edition стартует 8 июня
В фестивале российского аудиовизуального контента примут участие 123 отечественные компании, которые представят более 300 проектов.
RuNews24.ru 05 июня в 06:33
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38