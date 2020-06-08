Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном суде

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд руб. Об этом сообщает палата на своем сайте по итогам проверки.
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В Верховном Суде и Мосгорсуде выявили недостатки на миллиарды рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:12

Счетная палата при проверке судов нашла нарушений и недостатков более чем на 5 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 20:12

Счётная палата нашла нарушения у Судебного департамента и Мосгорсуда

News.ruвчера в 17:45

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном суде

Ведомостивчера в 18:30

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

ТАССвчера в 17:59

При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей

Lenta.ruвчера в 19:46

СП нашла нарушения исполнения бюджета Судебным департаментом ВС и МГС на сумму более 5 млрд

Интерфаксвчера в 17:12
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Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan входят в первую пятерку самых продаваемых на российском рынке кроссоверов.
Tvoe-avto.com 05 июня в 03:34
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
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Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
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Происшествия

Резня под Киевом: Пьяный мужчина убил свою сестру и двух квартирантов

В городе Фастов (Киевская область, Украина) пьяный мужчина устроил кровавую резню, в результате которой погибли двое женщин и мужчина, еще одна женщина получила ранения.
Евразия Daily 00:28
Общество

В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
1,9K
Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером

Деловое.ТВ вчера в 02:22
2
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
1,2K
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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Экология

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Наука

На Земле выявлено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com вчера в 00:29
55
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
69
Общество

Путин на видео устроил разнос Потанину за ЧП в Норильске

Московский Комсомолец 05 июня в 08:09
2,2K
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
166
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру 06 июня в 17:09
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Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Происшествия

Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель

Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
45
Здоровье

Медик: В Москве уменьшается количество родителей-антипрививочников

В Москве снижается количество отказов от детских прививок, передает РИА «Новости» со ссылкой на главврача детской городской поликлиники № 110 Эльмиру Каширину.
Росбалт вчера в 23:40
3
Здоровье

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
1
Происшествия

В Новосибирской области скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

REGNUM 00:23
2
Происшествия

В Горном Алтае утонул полуторагодовалый ребенок

АМИТЕЛ вчера в 23:51
Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
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Армия и оружие

США назвали потенциальных покупателей российских танков Т-14 «Армата»

Популярное женское американское военно-аналитическое издание "The Military Watch Magazine" опубликовало материал, авторы которого, комментируя сообщение о том, что в России приступили к созданию экспортного облика танка Т-14 "Армата", заявляют, что на сегодня данный танк представляет собой перспективную боевую машину, в которую интегрированы последние достижения нашей "оборонки".
Территория новостей вчера в 13:15
18
Здоровье

Власти Красноярского края решат проблему с льготными лекарствами

Накануне правительство Красноярского края решило увеличить финансирование на медикаменты для пенсионеров, ветеранов и жителей с редкими заболеваниями.
Глагол. Иркутское обозрение 00:12
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
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Общество

Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником

Россиян ждет короткая трудовая неделя в связи с Днем России. Рабочими будут всего четыре дня - с 8 по 11 июня, сообщили в Роструде.
Российская газета вчера в 23:12
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Футбол

Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»

Sport24.ru вчера в 17:49
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