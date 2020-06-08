Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд руб. Об этом сообщает палата на своем сайте по итогам проверки.

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном суде

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