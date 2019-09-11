с чего всё началось

Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год. По его итогам выявлено нарушений на общую сумму 426,2 миллиарда рублей, то есть на 121,1 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд

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