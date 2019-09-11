Экономика
Российская газетаСчетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год. По его итогам выявлено нарушений на общую сумму 426,2 миллиарда рублей, то есть на 121,1 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Политика
Кремль отреагировал на отставку Болтона
Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом страны.
News.ru 14:11
Шоу-бизнес
Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях
Наталья Подольская поддержала западный тренд на публикацию откровенных снимков в соцсетях.
OAnews 14:00
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru 15:40
Здоровье
Онлайн-реестр прививок создан в Москве
Электронный реестр детских прививок запустили в Москве к новому учебному году.
Вечерняя Москва 03:33
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия 06:23
Происшествия
В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки
9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.
78.ru 17:12
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Космос
Королевский «Кванториум» набирает учащихся по направлению «Космоквантум»
Спутник (Королев) 06:06
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Впервые комикс «Танкистка» был экранизирован в 1995 году.
ГЛАС.RU 11:52
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском 15:52
Политика
100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко
Депутаты Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Политика
ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.
DP.RU 13:29
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Planet Today 05:46
Происшествия
В штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд
В американском штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд, передает телеканал Fox 2.
РБК 16:32
Происшествия
Летевший в Турцию самолёт вынужденно сел в Краснодаре
«В 22:07 мск в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва — Анталья», — заявила представитель пресс-службы.
RT на русском 16:25
Происшествия
В кубанской Тамани введен режим ЧС: пожар уничтожил шесть домов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Таманском сельском поселении Краснодарского края, сообщила 10 сентября администрация Темрюкского района.
REGNUM 10:12