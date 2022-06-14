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Счетная палата нашла нарушения на 676 млрд рублей при исполнении бюджета в 2021 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, что регулятор выявил нарушения при исполнении бюджета на прошлый год, передает сайт
 Кремля.
Газета.Ru
«При оценке бюджета, мы тоже сейчас заключение закончили, мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчета правительства, вместе с тем, тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей», — цитирует Кудрина информагентство.
Общественная служба новостей
Кудрин также отметил, что правительство России впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем — 97,5%. По словам главы СП, неисполненный остаток составил 645 миллиардов рублей против 1 триллиона ранее.
TatCenter
В прошлом месяце, 25 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сбалансированность бюджета России обеспечена, все соцобязательства выполнены.
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