«При оценке бюджета, мы тоже сейчас заключение закончили, мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчета правительства, вместе с тем, тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей», — цитирует Кудрина информагентство.
Кудрин также отметил, что правительство России впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем — 97,5%. По словам главы СП, неисполненный остаток составил 645 миллиардов рублей против 1 триллиона ранее.
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.
Из-за остановки работы железорудного комбината региону грозит экологическая катастрофа, в случае прекращения откачки воды на заводе практически все водные ресурсы в Запорожской и Херсонской областях станут непригодными для использования.
Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заемщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Сербия из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку, заявил президент страны Александр Вучич.