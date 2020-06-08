Общество
КоммерсантъСчетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде
Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
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Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном суде
Ведомостивчера в 18:30
При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей
Lenta.ruвчера в 19:46
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В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
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Под мостом в Заводском районе нашли труп женщины
По предварительным данным, труп нашли днем 7 июня под путепроводом, пролегающим через железнодорожные пути, на расстоянии около 120 метров от дома №33А по улице Фабричной.
Четвертая Власть 01:08
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Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
ТК Звезда вчера в 03:00
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Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг
Дизайнеры тюнинг-ателье Versus представили свой пакет доработок для кроссовера, который придает внешнему облику модели большей выразительности и агрессивности.
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Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс вчера в 15:42
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В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
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Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.
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Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 06 июня в 01:58
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Авто
«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru вчера в 03:30
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Общество
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"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Гаджеты
Самый необычный смартфон в мире на Indiegogo оценен в $500
На Indiegogo представили очень необычный в наше время смартфон с премиальным дизайном и невысокой ценой – 500 долларов.
Astera вчера в 06:54
Происшествия
Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель
Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.
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Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
SpeedMe вчера в 07:56