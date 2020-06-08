Общество

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде

Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
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В Верховном суде и Мосгорсуде выявлены нарушения на миллиарды рублей

News.ru03:03

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде

Коммерсантъ00:35

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

ТАССвчера в 17:59

Счетная палата при проверке судов нашла нарушений и недостатков более чем на 5 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 20:12

При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей

Lenta.ruвчера в 19:46

Недостатки на 5,2 млрд рублей выявили при проверке ВС и Мосгорсуда

РЕН ТВвчера в 21:35

СП нашла нарушения исполнения бюджета Судебным департаментом ВС и МГС на сумму более 5 млрд

Интерфаксвчера в 17:12
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании

Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13
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Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как числ зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
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Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Здоровье

В Хакасии за сутки от коронавируса вылечилось больше, чем заболело

За минувшие сутки в республике выявлено всего 14 новых случаев COVID-19: с симптомами ОРВИ в больницы поступило три человека, 10 заразились на работе и в семьях, один заболевший приехал из Тюменской области.
Шанс (г. Абакан) 00:34
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
Lenta.ru 01:00
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Происшествия

Задержанному в Москве стрелку проводят операцию

Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании.
ТАСС 02:23
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
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Единоборства

Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
Bookmaker-ratings.ru 02:29
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Технологии

Оценена важность установки на смартфон антивируса

Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 02:05
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1K
Общество

Еще 1633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число вылечившихся от нового коронавируса превысило 104 тысячи человек, передает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:16
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
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Происшествия

В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации

Ранее пациенты с подозрением на коронавирус устроили "поножовщину" в больнице Петербурга.
Piter.tv 02:40
Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24
1,1K
Общество

Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны

Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ.
Lenta.ru 02:27
Общество

Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
1,5K
Шоу-бизнес

Степан Джигарханян: «Вместе с мамой и Арменом Борисовичем проживает сиделка»

StarHit.ru вчера в 15:00
Экономика

«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
4,1K
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
67
Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 06 июня в 21:58
1,3K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
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