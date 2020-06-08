Общество
КоммерсантъСчетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде
Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
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При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей
Lenta.ruвчера в 19:46
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Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании
Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как числ зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Здоровье
В Хакасии за сутки от коронавируса вылечилось больше, чем заболело
За минувшие сутки в республике выявлено всего 14 новых случаев COVID-19: с симптомами ОРВИ в больницы поступило три человека, 10 заразились на работе и в семьях, один заболевший приехал из Тюменской области.
Шанс (г. Абакан) 00:34
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
Lenta.ru 01:00
Происшествия
Задержанному в Москве стрелку проводят операцию
Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании.
ТАСС 02:23
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
Единоборства
Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин
Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
Bookmaker-ratings.ru 02:29
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Технологии
Оценена важность установки на смартфон антивируса
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 02:05
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество
Еще 1633 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число вылечившихся от нового коронавируса превысило 104 тысячи человек, передает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:16
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации
Ранее пациенты с подозрением на коронавирус устроили "поножовщину" в больнице Петербурга.
Piter.tv 02:40
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24
Общество
Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны
Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ.
Lenta.ru 02:27
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Шоу-бизнес
Степан Джигарханян: «Вместе с мамой и Арменом Борисовичем проживает сиделка»
StarHit.ru вчера в 15:00
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 06 июня в 21:58
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51