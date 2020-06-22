Экономика
Московский КомсомолецСчетная палата нашла нарушения в бюджетных тратах в СКФО
Счетная палата отмечает, что основные нарушения и «системные недостатки» в работе Минкавказа были связаны с реализацией госпрограммы развития Северного Кавказа, исполнением федеральной адресной инвестиционной программы и предоставлением субсидий субъектам Северного Кавказа.
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Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Кадыров считает неуместным искать преемников Путину
В своём «Телеграмм» канале глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что на тему замены президента России говорить неуместно, так как, по его мнению, нет человека, способного в полной мере заменить Владимира Путина.
ГЛАС.RU 04:54
Шоу-бизнес
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании
Девушка по имени Даниэль вдохновилась смелостью жертвы Энсела Элгорта и детально описала одну ночь с Джастином Бибером в техасском отеле.
Super.ru 04:44
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Возбуждено антимонопольное дело против Госпиталя для ветеранов войн
В середине мая 2020 года начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заключил контракт на 1,029 млрд рублей с рекламным агентством «Рэд Стар» на закупку средств индивидуальной защиты.
МР7.ру 04:52
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Политика
Трамп заявил о введении против Китая пошлин вместо санкций
Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Соединенные Штаты воздержались от введения ограничительных мер против чиновников Китая зя якобы притеснение уйгуров ради реализации торговой сделки с Пекином.
REGNUM 01:44
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Авто
Kia тестирует в России обновленный Rio X-Line
Обновленное семейство Kia Rio может выйти на российский рынок в конце 2020 - начале 2021 года.
Российская газета 01:17
Общество
Путин присвоил звание Героя Труда врачу из Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:56
Здоровье
В Саратовской области изучат популяционный иммунитет к COVID-19
Саратовская область вошла в число регионов, в которых будет проводиться изучение популяционного иммунитета к коронавирусу.
Взгляд-инфо 05:40
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram
Ходят слухи, что женщины отменили подписки после выходных дней, которые они провели вместе. Мама Тимати объяснила, в чем тут дело.
Что происходит 06:21
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Происшествия
Юношу задержали за запуск квадрокоптера у здания ФСБ в Москве
В Москве задержали девятнадцатилетнего тренера по гольфу, который запускал квадрокоптер у здания ФСБ в столице.
Газета.Ru 06:11
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза 20 июня в 08:50
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» считает фанатизм поклонников опасным
Звезда негативно высказалась о фанатиках из сообществ, посвященных вселенной Гарри Поттера.
Слово и Дело 04:07
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние
Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру вчера в 08:16
Армия и оружие
Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
Хоккей
Живущий в США российский хоккеист рассказал о переживаниях за русских людей
Российский хоккеист Илья Брызгалов, постоянно проживающий в США, рассказал о переживаниях за русских людей.
Lenta.ru 06:24
Экономика
Минэнерго изучает возможность строительства в России хранилищ нефти
Минэнерго РФ изучает целесообразность строительства в России нефтяных хранилищ, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Rambler News Service 06:24
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Политика
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий
Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона.
РБК 05:14
Кино
Фильм «Первый выстрел». Как началась Великая Отечественная война
Вашему вниманию документальный фильм «Первый выстрел» автора Сергея Абрамова о самом первом выстреле в Великой Отечественной войне по немецкому захватчику, который в Севастополе совершила зенитная батарея №74 лейтенанта Ивана Козовника.
ForPost вчера в 20:14