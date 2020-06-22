Экономика
Lenta.ruСчетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
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Политика
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
Политика
В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
ТАСС 08:14
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Происшествия
Сотрудники станции переливания крови в Тюмени заразились коронавирусом
Тюмень, 22 июня 2020, 14:42 — REGNUM В Тюмени станция переливания крови стала очагом коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:42
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
На западе Германии установили первый памятник Ленину
KM.ru вчера в 06:49
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Экономика
Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира
Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
Общество
В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса
Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 20 июня в 04:10
Шоу-бизнес
Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой
Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 20 июня в 12:48
Политика
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий
Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона.
РБК 05:14
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Технологии
Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Политика
Мисмари: вторжение Турции в Ливию угрожает всему Средиземноморью
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари оценил ситуацию в Ливии, а также общее положение на севере Африки и во всем Средиземноморье.
ПолитРоссия 06:46
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Общество
Жители Уфы встали на колени у мэрии
ГлавУфа 07:04