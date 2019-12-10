Экономика

161.ru161.ruСчетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе. Оказалось, в 2017–2018 годах 60–100% помощи получали всего 1–3 организации. Информацию об этом ведомство разместило на сайте.
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В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями

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