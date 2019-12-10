Экономика

161.ru161.ruСчетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе. Оказалось, в 2017–2018 годах 60–100% помощи получали всего 1–3 организации. Информацию об этом ведомство разместило на сайте.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями

Блокнот Ростов-на-Дону01:25

Счетная палата: господдержка сектора АПК недостаточно эффективна

Глас Народавчера в 01:13

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

161.ruвчера в 07:57

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Российская газетавчера в 02:25

Счётная палата России предложила Генпрокуратуре проверить финансовые нарушения минсельхоза Ростовской области

Donnews.ruвчера в 10:42

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

Интерфакс - Россиявчера в 01:12

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

Евразия Dailyвчера в 01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Происшествия

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
РБК 10:13
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Политика

Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Rambler News Service 10:24
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 01:49
Наука

Ученые объяснили, как правильно открывать банку пива

Ученые из Дании выяснили, как правильно открывать банку с пивом.
Рамблер 08:01
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»

Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».
РБК 08:40
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Спорт

Тягачев назвал Родченкова канадским дьяволом

Тягачев назвал Родченкова канадским дьяволом и добавил, что в Китае бы его расстреляли.
ProstoProSport 09:37
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Авто

Chevrolet представила новое поколение внедорожников Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новое поколение внедорожников Suburban и Tahoe.
За рулем Кубань 01:39
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Экономика

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионеров

Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле этого года министерство труда и социальной защиты РФ прогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей.
РИА Новости 09:50
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 05:53
Происшествия

Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 07:57
Общество

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Lenta.ru 10:17
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Технологии

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира вчера в 02:15
Политика

Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей

На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное