Экономика
161.ruСчетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО
Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе. Оказалось, в 2017–2018 годах 60–100% помощи получали всего 1–3 организации. Информацию об этом ведомство разместило на сайте.
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В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями
Блокнот Ростов-на-Дону01:25
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области
Интерфакс - Россиявчера в 01:12
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