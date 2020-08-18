Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Громкий скандал в Красноярске, где Сибирский федеральный университет (СФУ) провел в 2014-2019 годах почти половину закупок ( 47%), связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе.