с чего всё началось

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Политика Песков ответил на заявление Суркова об обнулении президентских сроков Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости начать заново отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после поправок в Конституции можно расценивать исключительно как личное мнение.

Шоу-бизнес Мужа Кабаевой выпустили из тюрьмы Мужа Кабаевой выпустили из тюрьмы Бизнесмен впервые увидел сына, который родился, пока он сидел за решеткой.

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

Политика Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Технологии Google пытается возобновить сотрудничество с Huawei Стало известно о том, что компания Google хочет восстановить деловые отношения с перспективным брендом смартфонов китайской фирмы Huawei.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Общество Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.