Общество
Znak.comСчетная палата: Чечня возглавила рейтинг регионального протекционизма
Лидером регионального протекционизма стала Чечня, где в 2019 году почти 90% госконтрактов заключались с местными поставщиками. Об этом говорится на официальном сайте Госрасходы Счетной палаты.
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Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.РБК01:00
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