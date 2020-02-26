с чего всё началось

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Общество Центр диагностики коронавируса заработал в Петербурге Новый центр диагностики коронавируса открылся в Петербурге. До этого такой центр был в РФ только в Новосибирске.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Общество Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина» Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.

Шоу-бизнес Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток» Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».

Армия и оружие Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.

Политика Путин призвал МВД защищать интересы бизнесменов Президент России Владимир Путин, выступая 26 февраля на расширенном заседании коллегии МВД, призвал правоохранителей не смотреть на бизнесменов как на нарушителей, а защищать их интересы.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Хоккей Первый матч Ковальчука в составе «Вашингтона» стал победным Тверской нападающий Илья Ковальчук в дебютном матче за «Вашингтон» провел на льду 14 минут 39 секунд, не забил послематчевый буллит и закончил игру с показателем полезности «-2». – Хорошие ощущения от дебютного матча.

Политика Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.