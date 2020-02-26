Общество
РБКСчетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
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Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.РБК01:00
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Общество
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Политика
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Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
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Шоу-бизнес
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Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
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Армия и оружие
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Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
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Путин призвал МВД защищать интересы бизнесменов
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СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Хоккей
Первый матч Ковальчука в составе «Вашингтона» стал победным
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Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
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С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.