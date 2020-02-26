Общество

РБКРБКСчетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).
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Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы
» Счетной палаты.
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