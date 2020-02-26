с чего всё началось

Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).

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Экономика Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.

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Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".