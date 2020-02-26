Общество
РБКСчетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия
Мигрант зарубил лопатой и закопал кузена в Шушарах
По версии следствия, 23 сентября подозреваемый около полуночи в лесном массиве у станции метро "Шушары" черенком лопаты убил своего кузена, а потом закопал труп.
Общество
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Авто
Новую «Газель» впервые заметили на российских дорогах
Тестовый экземпляр предстоящей модели «Газель NN» был замечен без камуфляжа в Нижнем Новгороде и сразу же стал предметом обсуждения на форуме gazelleclub.ru.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Здоровье
Названы самые полезные для похудения каши
Как сообщает ToDay News Ufa, лидером рейтинга каш для похудения медики называют пшено.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Происшествия
Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках
Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Здоровье
Травников: Центры амбулаторной онкопомощи помогают сократить сроки постановки диагноза
Как отметил Травников, самый главный результат работы центра – это сокращение сроков постановки диагноза.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Авто
Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу
Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Кино
Режиссер нового фильма о Бонде назвал его кульминацией всей «бондианы»
В очередном фильме о суперагенте Фукунага хотел заново открыть Бонда и назвал его "раненым зверем".
Здоровье
Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов
Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».
Общество
Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.