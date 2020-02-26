Общество
РБКСчетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).
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Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков
Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Общество
Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс
Политика
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».
Общество
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Сурков рассказал о своем уходе с поста помощника президента
Владислав Сурков назвал причину ухода с поста помощника президента РФ после почти семи лет службы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Общество
Disney сменила генерального директора
Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Хоккей
Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свою ошибку в дебютном матче за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Настасья Шубская ждут второго ребенка
26-летняя Настасья Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она станет мамой во второй раз.
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену пива за литр
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Экономика
Экономист предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса
Экономист из Института современного развития предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Общество
Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
Политика
СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера
В статье говорится, что в ближайшее время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
Общество