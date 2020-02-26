Общество

РБКРБКСчетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Согласно итогам рейтинга за 2019 год, только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).
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Власти Чечни отдают почти 90% госконтрактов местным поставщикам

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Московский Комсомолец02:13

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В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Общество

Disney сменила генерального директора

Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера.
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СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свою ошибку в дебютном матче за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
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Скончался маршал СССР Дмитрий Язов

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