Экономика

Москва 24Москва 24Счетная палата назвала главную проблему российской науки

Наука в России остается недостаточно продуктивной и не выступает двигателем социально-экономического развития. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) "Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в РФ".
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