Экономика
Москва 24Счетная палата назвала главную проблему российской науки
Наука в России остается недостаточно продуктивной и не выступает двигателем социально-экономического развития. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) "Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в РФ".
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Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед
ТАСС Наука 06 февраля в 16:24
Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъ06 февраля в 22:25
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