Экономика

ГородовойГородовойСчетная палата назвала главные проблемы науки в России

Среди других причин отставания называют отсутствие спроса со стороны бизнеса, низкий уровень научных публикаций, слабый поток ученых из-за рубежа, снижение числа молодых ученых. Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов сказал РБК, что организация российской науки «не оптимальна».
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

Подробнее о событии

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолец09:13

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUM05:06

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

РИА Новости 10:47
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ru 05:36
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews 11:28
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Политика

Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Коммерсантъ 10:30
Политика

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Газета.Ru 09:24
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Украина.ру 09:49
Армия и оружие

ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации

«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Совершенно секретно 00:23
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Lenta.ru 10:03
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

46-летняя бывшая супермодель сбросила платье на камеру

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум сбросила с себя платье перед зеркалом и засняла происходящее на камеру смартфона.
Lenta.ru 11:33
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru 10:44
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Известия 05:35
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Футбол

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Чемпионат 08:24
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru 10:01
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов обменялись шутками во время встречи в коридоре

Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко перекинулись парой фраз во время встречи в коридоре.
RT на русском 09:17
Футбол

«Рома» — «Болонья»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Серии А

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Болонья».
Чемпионат 09:00
Биатлон

Тренер: после этапа Кубка IBU Стрельцов может попасть на ЧМ

Биатлонист Кирилл Стрельцов примет участие в этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло и при достойных результатах сможет попасть в состав сборной России на чемпионат мира, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
РИА Новости 09:21
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
РИА Новости 07:09
Происшествия

В Челябинске пассажир изнасиловал таксистку

REGNUM 10:40
Гаджеты

Нужна современная пассивная видеокарта GeForce? Новинка Palit GeForce GTX 1650 KalmX может вас заинтересовать

iXBT.com 06:00
Экономика

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости вчера в 18:34
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU вчера в 01:53
Здоровье

Россиянка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за подозрений на коронавирус

Жительница Петербурга Алла И. пожаловалась, что попала в «заточение» инфекционной больницы Боткина на Пискаревском проспекте.
Lenta.ru 07:19
Общество

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
iReactor 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное