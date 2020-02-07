Экономика
ГородовойСчетная палата назвала главные проблемы науки в России
Среди других причин отставания называют отсутствие спроса со стороны бизнеса, низкий уровень научных публикаций, слабый поток ученых из-за рубежа, снижение числа молодых ученых. Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов сказал РБК, что организация российской науки «не оптимальна».
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°вчера в 17:48
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Армия и оружие
ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации
«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Общество
46-летняя бывшая супермодель сбросила платье на камеру
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум сбросила с себя платье перед зеркалом и засняла происходящее на камеру смартфона.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Футбол
Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании
Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов обменялись шутками во время встречи в коридоре
Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко перекинулись парой фраз во время встречи в коридоре.
Футбол
«Рома» — «Болонья»: прогноз Игоря Кытманова на встречу Серии А
Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Болонья».
Биатлон
Тренер: после этапа Кубка IBU Стрельцов может попасть на ЧМ
Биатлонист Кирилл Стрельцов примет участие в этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло и при достойных результатах сможет попасть в состав сборной России на чемпионат мира, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
Гаджеты
Нужна современная пассивная видеокарта GeForce? Новинка Palit GeForce GTX 1650 KalmX может вас заинтересовать
Экономика
Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Здоровье
Россиянка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за подозрений на коронавирус
Жительница Петербурга Алла И. пожаловалась, что попала в «заточение» инфекционной больницы Боткина на Пискаревском проспекте.
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.