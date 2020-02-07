с чего всё началось

Среди других причин отставания называют отсутствие спроса со стороны бизнеса, низкий уровень научных публикаций, слабый поток ученых из-за рубежа, снижение числа молодых ученых. Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов сказал РБК, что организация российской науки «не оптимальна».

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