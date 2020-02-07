В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

с чего всё началось

Вице-президент РАН Алексей Хохлов, комментируя выводы Счетной палаты, заявил РБК, что российской науке есть над чем работать, а ее организационные формы не оптимальны.

Авто Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.

Спорт Российская лыжница Колено дисквалифицирована за допинг на два года Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала российскую спортсменку Александру Колено на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Авто Компания Volkswagen представила обновлённый Teramont Обновленный внедорожник Volkswagen Teramont, известный на некоторых рынках под названием Atlas, получил не только косметические изменения, которые делают его похожим на купеобразную версию Atlas Cross Sport, но и изменения в моторной гамме, а также оснащении.

Политика Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.

Гаджеты Microsoft Surface Duo замечен на публике Ещё в октябре Microsoft представила Surface Duo, но тогда же заявила, что устройство не выйдет до зимних праздников 2020 года.

Политика Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.

Армия и оружие Американцы уничтожили С-400 с вертолета Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".

Политика Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.

Здоровье Коронавирус - 6 февраля, последние новости. Карта распространения Как обычно, официальная статистика немного запаздывает: требуется время для её получения и обработки. ➔ Данные на 7 февраля читайте в материале «Коронавирус 7 февраля - последние новости: официальная смертность 2%, скрываемая – 43.75%».

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.