Экономика

РБКРБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки

Вице-президент РАН Алексей Хохлов, комментируя выводы Счетной палаты, заявил РБК, что российской науке есть над чем работать, а ее организационные формы не оптимальны.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUMвчера в 16:41

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51
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Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Гаджеты

IPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа

Премьера iPhone 9 ожидается в марте.
UfaTime.ru вчера в 05:18
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

РИА Новости 01:56
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК вчера в 05:37
Политика

Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР

Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
БИЗНЕС Online вчера в 07:44
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Общество

Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»

Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании.
РБК 02:08
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Гаджеты

Microsoft Surface Duo замечен на публике

Ещё в октябре Microsoft представила Surface Duo, но тогда же заявила, что устройство не выйдет до зимних праздников 2020 года.
3DNews 02:32
Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Политика

Путин удивился успехам молодых лауреатов премии президента

Владимир Путин во время вручения премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год подчеркнул, что в РФ с каждым годом становится все больше молодых талантливых людей.
Аргументы и Факты вчера в 08:14
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Экономика сегодня вчера в 09:31
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском вчера в 19:59
Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru вчера в 10:33
Армия и оружие

Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине

События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Военное дело вчера в 04:41
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в ДНР

Известия вчера в 10:30
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Футбол

Исторические границы краснодарского стадиона «Динамо» будут сохранены

Администрация Краснодарского края 01:26
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
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