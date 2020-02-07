Экономика

РБКРБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки

Основным источником финансирования науки в России по-прежнему является бюджет: в среднем 60–70% общих расходов на исследования составляют госсредства.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUMвчера в 16:41

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

АвтоВзгляд вчера в 04:37
Политика

Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Коммерсантъ 01:14
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20

20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
Аргументы и Факты 05 февраля в 21:40
Авто

Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее

Компания Ford представила обновленный суперкар GT.
AutoNews вчера в 09:06
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
REGNUM 00:22
Кино

Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Известия вчера в 04:51
Политика

США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
РИА Новости вчера в 19:29
Культура

СМИ уличили новое шоу Ксении Собчак на Первом канале в плагиате

Народные новости вчера в 22:40
Общество

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

Высокий суд Лондона отклонил заявление одного из трех сыновей владельца O1 Group Бориса Минца – Игоря.
Ведомости вчера в 09:14
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Биатлон

Бабиков выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка России по биатлону

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков на этапе Кубка России в Кировской области выиграл гонку суперпреследования.
Pravda.Ru вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

WomanHit.ru вчера в 11:28
Экономика

Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России

Табачная компания Philip Morris опубликовала отчет по финансовым результатам за 2019 год, в котором говорится о выплате России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита».
РБК вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
ТАСС вчера в 18:20
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Хоккей

Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба

Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:35
Космос

Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе

Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.
Ридус вчера в 19:25
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи

Lenta.ru вчера в 22:34
Происшествия

Брата свердловского депутата Госдумы арестовали за кражи

URA.Ru вчера в 23:19
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Футбол

«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Российская газета вчера в 23:41
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Армия и оружие

Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»

Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 20:32
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
REGNUM вчера в 11:51
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
News.ru вчера в 10:08
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