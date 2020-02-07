В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

Происшествия Замглавы Ступина задержали по делу о взятке в 10 млн рублей По версии следствия, через посредника должностные лица получили от предпринимателей 10 млн рублей, чтобы с их фирмой заключили муниципальный контракт на работы по комплексному благоустройству дворовых территорий округа.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке США одержимы идеей диктата в латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо.

Армия и оружие В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

Политика Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

Политика Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.

Политика Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.

Политика США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.

Армия и оружие Пентагон выделил 11 баз для содержания граждан на карантине В связи с угрозой распространения нового коронавируса 2019-nCoV Пентагон передаст министерству здравоохранения США 11 баз близ основных аэропортов страны для содержания на карантине граждан.

Экономика Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.