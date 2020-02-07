Экономика
РБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолец16:48
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Происшествия
Замглавы Ступина задержали по делу о взятке в 10 млн рублей
По версии следствия, через посредника должностные лица получили от предпринимателей 10 млн рублей, чтобы с их фирмой заключили муниципальный контракт на работы по комплексному благоустройству дворовых территорий округа.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
Политика
Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке
США одержимы идеей диктата в латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо.
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
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В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы
Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
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Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
Кино
Маколей Калкин снимется в продолжении фильма «Один дома»
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Армия и оружие
Пентагон выделил 11 баз для содержания граждан на карантине
В связи с угрозой распространения нового коронавируса 2019-nCoV Пентагон передаст министерству здравоохранения США 11 баз близ основных аэропортов страны для содержания на карантине граждан.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
Блондинкой Брухунова не стала, но прибегла к процедуре тонирования. Теперь волосы Татьяны стали чуть светлее.
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Экономика
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля.
Экономика
Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Происшествия
На Ямале задержан ещё один подозреваемый в деле о коррупции
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющего обязанности руководителя Управления Росреестра по Ямалу Андрея Кожина.
Авто
Chery рассекретила кроссовер Chery Tiggo 8 для РФ
Пресс-служба марки рассказала о новом 7-местном автомобиле, который в ближайшем будущем появится в нашей стране.
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Hubble снял спиралевидный объект в созвездии Рыб
04.02.20 Телескоп Hubble продолжает радовать любителей астрономии все новыми потрясающими снимками, которые помогают ученым глубже проникать в тайны Вселенной.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
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Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.