В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

Спорт Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.

Общество Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.

Политика Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных Едва счетная комиссия озвучила результаты голосования, оказалось, что все проголосовавшие депутаты отдали свои голоса за Владимира Ильиных, теперь уже бывший первый замглавы города сразу занял место мэра.

Политика В Конституции может появиться понятие «федеральные территории» На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Общество Второй спецборт из Китая приземлился в Тюмени В Тюмени приземлился второй самолет с эвакуированными людьми из китайской провинции Ухань. Спецборт доставил в Тюмень еще 64 человека.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.

Происшествия Задержан поджигатель Никулинского суда Москвы Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге кабинета в Никулинском районном суде на западе Москвы.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Футбол «Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы «Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".