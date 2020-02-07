Экономика

РБКРБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки

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В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК16:00

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолец16:48

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUM16:41

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Service16:54

Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов - СП

ПРАЙМ16:51

Счетная палата объяснила причину отставания российской науки

ФедералПресс16:43

Счетная палата считает, что наука не является драйвером социально-экономического развития

ТАСС Наука 16:24
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Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru 06:08
Кино

Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»

Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
ИА InterMedia 03:17
Космос

Учёные зафиксировали загадочный сигнал из космоса

ToDay News Ufa 08:21
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Политика

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Известия 04:52
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском вчера в 13:24
Политика

Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных

Едва счетная комиссия озвучила результаты голосования, оказалось, что все проголосовавшие депутаты отдали свои голоса за Владимира Ильиных, теперь уже бывший первый замглавы города сразу занял место мэра.
Orenday.ru 02:38
Происшествия

В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных

Комсомольская правда 01:23
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Коммерсантъ 04:49
Общество

Второй спецборт из Китая приземлился в Тюмени

В Тюмени приземлился второй самолет с эвакуированными людьми из китайской провинции Ухань. Спецборт доставил в Тюмень еще 64 человека.
ТюменьPRO вчера в 04:53
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru 05:54
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева

В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Евразия Daily 02:24
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Происшествия

Задержан поджигатель Никулинского суда Москвы

Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге кабинета в Никулинском районном суде на западе Москвы.
Росбалт 08:25
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости вчера в 01:11
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Футбол

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Чемпионат 04:28
Армия и оружие

Армия Сирии вошла в город Саракиб в Идлибе

Город был форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
Вестник Кавказа вчера в 13:34
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 11:22
Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 04:48
Авто

В России могут исчезнуть дилерские центры

Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
The Penza Post 08:50
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
REGNUM 01:49
Спорт

WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

WADA ответило на новости об отстранении российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2022 году.
Телеканал 360° вчера в 18:28
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Музыка

Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России

Sibnet Новости 01:58
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации. Действует на основе 41-ФЗ.
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