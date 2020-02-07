Экономика
РБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолец16:48
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Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
Космос
Учёные зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Политика
В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Политика
Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных
Едва счетная комиссия озвучила результаты голосования, оказалось, что все проголосовавшие депутаты отдали свои голоса за Владимира Ильиных, теперь уже бывший первый замглавы города сразу занял место мэра.
Происшествия
В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Общество
Второй спецборт из Китая приземлился в Тюмени
В Тюмени приземлился второй самолет с эвакуированными людьми из китайской провинции Ухань. Спецборт доставил в Тюмень еще 64 человека.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
Задержан поджигатель Никулинского суда Москвы
Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге кабинета в Никулинском районном суде на западе Москвы.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Футбол
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Армия и оружие
Армия Сирии вошла в город Саракиб в Идлибе
Город был форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Общество
Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Авто
В России могут исчезнуть дилерские центры
Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
Армия и оружие
Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
Спорт
WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
WADA ответило на новости об отстранении российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2022 году.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Музыка