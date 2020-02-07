Экономика
РБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолец16:48
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Политика
В Чувашии совместили посты главы и премьер-министра
«В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя», — говорится, в частности, в указе врио главы региона.
Шоу-бизнес
Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа
Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Бывший вице-губернатор Иркутской области возглавил правительство ДНР
Исполняющим обязанности премьер-министра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Забайкалье на 58 процентов
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Забайкалье снизился на 58 процентов.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Экономика
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Армия и оружие
Первый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео
Как сообщили в Минобороны РФ, первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М длительностью 34 минуты прошел штатно, у экипажа замечаний нет.
Здоровье
В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Киберспорт
Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020
OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Спорт
Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Наука
Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта
Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Все грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем открыты
Все грузовые пункты пропуска на границе между Дальним Востоком и Китаем открыты для транспортировки.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида
Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Политика
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Футбол
Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»
"Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.
Экономика
Малоимущих россиян накормят бесплатно
В скором времени в России могут начать бесплатно раздавать еду малоимущим.
Кино