Экономика

РБКРБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°18:06

Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов - СП

ПРАЙМ16:51

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолец16:48

Счетная палата объяснила причину отставания российской науки

ФедералПресс16:43

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUM16:41

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК16:00

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Service16:54
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Политика

В Чувашии совместили посты главы и премьер-министра

«В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя», — говорится, в частности, в указе врио главы региона.
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Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
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Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Политика

Бывший вице-губернатор Иркутской области возглавил правительство ДНР

Исполняющим обязанности премьер-министра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
ИА Альтаир 09:19
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Забайкалье на 58 процентов

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Забайкалье снизился на 58 процентов.
НИА-Чита 21:00
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Экономика

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой.
Lenta.ru 20:41
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Аргументы и Факты 00:17
Армия и оружие

Первый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео

Как сообщили в Минобороны РФ, первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М длительностью 34 минуты прошел штатно, у экипажа замечаний нет.
Sputnik Латвия 12:13
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

Телекомпания Афонтово 04:01
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 16:45
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 16:37
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Киберспорт

Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020

OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба.
CyberSport.ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
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Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru 10:33
Наука

Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта

Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.
Хайтек+ 07:50
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

Все грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем открыты

Все грузовые пункты пропуска на границе между Дальним Востоком и Китаем открыты для транспортировки.
Life.ru 20:19
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
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Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

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США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
РИА Новости 19:29
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В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

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Футбол

Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»

"Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.
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Экономика

Малоимущих россиян накормят бесплатно

В скором времени в России могут начать бесплатно раздавать еду малоимущим.
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

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В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Peterburg2.ru 11:33
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