Экономика
РБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Армия и оружие
Сирийская армия полностью окружила город Саракиб в провинции Идлиб
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Космос
В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Общество
Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Политика
Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием
Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Происшествия
На Ямале задержан и.о. главы управления Росреестра
Исполняющий обязанности главы управления Росреестра по Ямалу стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает окружное управление СКР.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Общество
В программном обеспечении Boeing 737 MAX нашли новый дефект
Общество
На Дальнем Востоке открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР
На Дальнем Востоке открыли грузовые пункты пропуска на границе с Китаем, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.
Политика
Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Общество
Президент РФ подписал закон о новых полномочиях полицейских
Новые полномочия полиции Теперь полицейские обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.
Путешествия
Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Здоровье
В Благовещенске закрывают онкологическое отделение детской больницы
О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Происшествия
Плохой год для контрабанды. ФТС выявила ущерб государству на 26,2 млрд рублей
По данным СЗУВДТ, сумма возмещенного ущерба по уголовным делам составила 30 млн рублей.
Экономика
Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%
Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.