В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".

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Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

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Происшествия На Ямале задержан и.о. главы управления Росреестра Исполняющий обязанности главы управления Росреестра по Ямалу стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Путешествия Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.