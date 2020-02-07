Экономика

РБКРБКСчетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

REGNUMвчера в 16:41

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов - СП

ПРАЙМвчера в 16:51
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Политика

Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву

Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
РЕН ТВ вчера в 13:15
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Армия и оружие

Сирийская армия полностью окружила город Саракиб в провинции Идлиб

REGNUM вчера в 05:01
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Космос

В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов

Astrakhanpost.ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Общество

Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 05 февраля в 10:27
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика

Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием

Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
KM.ru вчера в 00:34
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

WomanHit.ru вчера в 11:28
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Происшествия

На Ямале задержан и.о. главы управления Росреестра

Исполняющий обязанности главы управления Росреестра по Ямалу стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает окружное управление СКР.
REGNUM вчера в 12:26
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Росбалт вчера в 19:44
Общество

В программном обеспечении Boeing 737 MAX нашли новый дефект

НТВ вчера в 14:09
Общество

На Дальнем Востоке открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР

На Дальнем Востоке открыли грузовые пункты пропуска на границе с Китаем, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.
RT на русском вчера в 19:41
Политика

Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию

Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Инвест-Форсайт вчера в 17:51
Общество

Президент РФ подписал закон о новых полномочиях полицейских

Новые полномочия полиции Теперь полицейские обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.
Государственная Дума РФ вчера в 09:45
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Здоровье

В Благовещенске закрывают онкологическое отделение детской больницы

О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
REGNUM вчера в 19:17
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия

Плохой год для контрабанды. ФТС выявила ущерб государству на 26,2 млрд рублей

По данным СЗУВДТ, сумма возмещенного ущерба по уголовным делам составила 30 млн рублей.
DP.RU вчера в 02:14
Экономика

Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%

Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.
РБК Уфа вчера в 03:53
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