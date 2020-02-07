Экономика

Мой БрянскМой БрянскСчетная палата назвала главные проблемы российской науки

Счетная палата назвала главные проблемы науки в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации». По информации отчета СП, по числу патентных заявок РФ отстает от США в 16 раз, от Китая — в 38 раз.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

Подробнее о событии

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолец09:13

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука вчера в 16:24

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUM05:06

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00
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Общество

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Наука

Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет

ToDay News Ufa 00:41
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 21:21
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru 13:30
Происшествия

На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
REGNUM 06:29
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru вчера в 09:01
Общество

Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Ведомости 13:08
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Парламентская газета вчера в 11:29
Кино

Опубликованы первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Первые кадры со съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты» появились в Сети.
iReactor вчера в 13:43
Футбол

Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»

Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Sport.ru 09:44
Армия и оружие

Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Известия 17:03
Космос

Учеными зафиксирован загадочный сигнал из космоса

ToDay News Ufa вчера в 08:21
Политика

Мадуро рассказал о важной роли России в построении мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро зявил, что Россия играет важную роль в построении нового мира, который построен на уважении.
RT на русском 20:10
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Газета.Ru 15:21
Политика

Белый дом уволил сотрудника, давшего показания против Трампа

Напомним, сотрудник СНБ выступил в Конгрессе США, давая показания против Трампа в рамках так называемого импичмента.
REGNUM 18:24
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Газета.Ru 04:02
Гаджеты

Пользователи WhatsApp отвоевали настоящую тёмную тему

В конце января принадлежащая Facebook команда WhatsApp выпустила тёмную тему для Android в тестовом режиме.
iXBT.com вчера в 20:16
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:48
Политика

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
RT на русском 21:11
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Газета.Ru 20:31
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр 02:07
Здоровье

От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм

Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Общество

Путин подписал закон о расширении применения патентной системы налогов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности.
ТАСС вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
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