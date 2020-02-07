Экономика
Новый ДеньСчетная палата назвала госфинансирование российской науки «токсичным»
Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки. В настоящее время сфера науки и высоких технологий не может стать одним из драйверов социально-экономического роста России, несмотря на инвестиции со стороны государства.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°06 февраля в 17:48
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъ06 февраля в 22:25
Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед
ТАСС Наука 06 февраля в 16:24
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