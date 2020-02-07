с чего всё началось

Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки. В настоящее время сфера науки и высоких технологий не может стать одним из драйверов социально-экономического роста России, несмотря на инвестиции со стороны государства.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Шоу-бизнес Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.

Политика Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века» Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Авто Volkswagen показал новый Polo для России Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.

Здоровье Назван главный симптом заражения коронавирусом Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.