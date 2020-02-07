Экономика
ВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°06 февраля в 17:48
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Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед
ТАСС Наука 06 февраля в 16:24
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Энергетика
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Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Сотрудники полиции днем 9 февраля осматривали поезд, который прибыл из Кишинева.
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Скончался композитор Сергей Слонимский
Общество
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Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
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На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
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Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Американских военных обстреляли в Афганистане
Авто
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Украина создаст военные объекты рядом с ДНР и ЛНР
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Общество
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Здоровье
Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы
По словам специалистов, на сбой в работе щитовидной железы может указывать зоб. Это единственный очевидной симптом нездоровой щитовидки.
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Политика
Израиль начал составлять карту земель в рамках «сделки века»
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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что за 48 лет жизни у него было много разных увлечений и занятий.
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Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
Футбол
«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.