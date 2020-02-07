с чего всё началось

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Авто Toyota представит в мае гибрид минивэна и внедорожника Автомобильная корпорация Toyota в мае 2020 года продемонстрирует серийный минивэн-внедорожник модели TJ Cruiser, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Армия и оружие Украина создаст военные объекты рядом с ДНР и ЛНР Министр обороны Украины Андрей Загороднюк раскрыл планы Киева по созданию двух военных баз рядом с ДНР и ЛНР — в Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области.

Общество Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

Здоровье Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы По словам специалистов, на сбой в работе щитовидной железы может указывать зоб. Это единственный очевидной симптом нездоровой щитовидки.

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Общество Илон Маск рассказал о худшей работе в жизни Глава Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что за 48 лет жизни у него было много разных увлечений и занятий.

Футбол «Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Политика Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.