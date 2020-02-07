Экономика

ВедомостиВедомостиСчетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата. По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°06 февраля в 17:48

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Ученых просят произвести эффект

Российская газета10:36

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUM07 февраля в 05:06

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолец07 февраля в 09:13

Счетная палата поставила под сомнение продуктивность российской науки

Невские Новостивчера в 18:50

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°06 февраля в 18:06

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука 06 февраля в 16:24

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК06 февраля в 16:00
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Известия вчера в 07:12
Происшествия

Полиция отчиталась об итогах поиска бомбы в поезде на Киевском вокзале

Сотрудники полиции днем 9 февраля осматривали поезд, который прибыл из Кишинева.
РБК 11:29
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Общество

Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
РИА Новости 12:10
Общество

На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:41
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

BFM.ru вчера в 09:35
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия вчера в 16:04
Авто

Toyota представит в мае гибрид минивэна и внедорожника

Автомобильная корпорация Toyota в мае 2020 года продемонстрирует серийный минивэн-внедорожник модели TJ Cruiser, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Экономика сегодня вчера в 12:56
Общество

Первый украинец заразился китайским коронавирусом

Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Lenta.ru 11:41
Армия и оружие

Украина создаст военные объекты рядом с ДНР и ЛНР

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк раскрыл планы Киева по созданию двух военных баз рядом с ДНР и ЛНР — в Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области.
Lenta.ru 10:53
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Здоровье

Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы

По словам специалистов, на сбой в работе щитовидной железы может указывать зоб. Это единственный очевидной симптом нездоровой щитовидки.
Волгоградская правда 07:40
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
Политика

Израиль начал составлять карту земель в рамках «сделки века»

Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые будут аннексированы согласно «сделке века» президента США Дональда Трампа.
Известия 00:25
Общество

Илон Маск рассказал о худшей работе в жизни

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что за 48 лет жизни у него было много разных увлечений и занятий.
Газета.Ru 12:10
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости вчера в 12:56
Футбол

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
RT на русском 03:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
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