Экономика

Новый ДеньНовый ДеньСчетная палата назвала госфинансирование российской науки «токсичным»

Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки. В настоящее время сфера науки и высоких технологий не может стать одним из драйверов социально-экономического роста России, несмотря на инвестиции со стороны государства.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

Подробнее о событии

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолец09:13

СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUM05:06
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Энергетика

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 14:03
Футбол

Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Вести.Ru 17:35
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb 13:28
Футбол

Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»

Хавбек «Галатасарая» Юнес Беланда отказался перейти в «Рубин».
Metaratings 12:33
Общество

Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах, приуроченных к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, сообщает ТАСС Как уточняется, выплаченная сумма составит 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 05:12
Политика

Эксперт по Украине уволен из Белого дома

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.
RT на русском 17:37
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 10:02
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС вчера в 09:35
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:48
Политика

FT: Джонсон получил телефонный разнос от Трампа

Президент США Дональд Трамп буквально наорал на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие китайской компании Huawei в разработке британской сети 5G.
Коммерсантъ 07:38
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 10:59
Кино

Вин Дизель намерен разделить «Форсаж 10» на две части

Главная звезда «Форсажа» в интервью GamesRadar рассказал, что последний, десятый фильм культовой киносаги может быть разделен на две части.
Inc-news.ru 04:14
Космос

В России создают телескоп для поиска инопланетян

В России начались разработки нового телескопа для обнаружения сигналов других цивилизаций.
ToDay News Ufa 06:08
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Культура

Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»

Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
News.ru 04:10
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

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Шоу-бизнес

Ида Галич впервые стала мамой — фото

В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
Пятый канал 10:59
Здоровье

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло

В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Газета.Ru 18:45
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск 10:32
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Гаджеты

Обновление Android устраняет 25 уязвимостей, в том числе 2 критические

Что касается критических уязвимостей, то они были найдены в системном компоненте операционной системы.
3DNews 05 февраля в 10:57
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Общество

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца

Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Мой Брянск вчера в 10:33
Политика

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известия 07:30
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК 05 февраля в 03:42
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия 08:03
Футбол

Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.
NewInform 14:12
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru 10:44
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Piter.tv 02:56
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