По прогнозам ведомства, при текущих темпах образования отходов доступные мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Счетная палата сочла ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России неблагополучной, а реформу в этой сфере оценила как безуспешную.