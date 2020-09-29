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Газета.Ru
Газета.Ru

Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

По прогнозам ведомства, при текущих темпах образования отходов доступные мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Счетная палата сочла ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России неблагополучной, а реформу в этой сфере оценила как безуспешную.В источнике
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РИА Новости

Минприроды ответило на критику Счетной палаты по «мусорной реформе»

РИА Новости03:54
Коммерсантъ

Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

Коммерсантъ18:38
Интерфакс

Счетная палата назвала «мусорную реформу» в России безуспешной

Интерфакс02:17
Эхо Москвы

Счетная палата России признала неудавшейся мусорную реформу

Эхо Москвы01:01
РБК

Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с отходами

РБК02:30
ТАСС

Компании по сбору отходов в 19 регионах России могут прекратить работу

ТАСС17:29
Российская газета

Счетная палата выяснила, что надо изменить для победы над свалками

Российская газета17:01

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»
РИА Новости18:35
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновных в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:45
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