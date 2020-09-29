Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
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По прогнозам ведомства, при текущих темпах образования отходов доступные мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Счетная палата сочла ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России неблагополучной, а реформу в этой сфере оценила как безуспешную.В источнике
С чего всё началось
Как отметили
в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными.
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