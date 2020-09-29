По прогнозам ведомства, при текущих темпах образования отходов доступные мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Счетная палата сочла ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России неблагополучной, а реформу в этой сфере оценила как безуспешную.

С чего всё началось Как отметили в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными. RT на русском 01:44