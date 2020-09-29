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Газета.Ru
Газета.Ru

Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

По прогнозам ведомства, при текущих темпах образования отходов доступные мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Счетная палата сочла ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России неблагополучной, а реформу в этой сфере оценила как безуспешную.В источнике
С чего всё началось
Как отметили
 в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными.
RT на русском01:44
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Коммерсантъ

Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с мусором

Коммерсантъ04:40
РИА Новости

Минприроды ответило на критику Счетной палаты по «мусорной реформе»

РИА Новости04:29
Российская газета

Счетная палата выяснила, что надо изменить для победы над свалками

Российская газета17:01
Эхо Москвы

Счетная палата по итогам проверки назвала ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической»

Эхо Москвы04:05
Интерфакс

Счетная палата назвала безуспешной «мусорную реформу» в России

Интерфакс02:17
Газета.Ru

Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России

Газета.Ru02:57
РБК

Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с отходами

РБК04:06

В Дагестане задержали пособника сбежавших из колонии заключенных

Напомним, ночью 22 сентября шестеро заключенных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сбежали через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха.
REGNUM03:54
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Спорт-Экспресс27 сентября в 07:00

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Известия00:35
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REGNUMвчера в 08:28
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По информации испанской прессы, Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии на Майорку, где он продолжает реабилитацию от последствий травмы головы, полученной на французском горнолыжном курорте в декабре 2013 года.
F1news.ru04:59