Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей
"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Как отметили
в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными.
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