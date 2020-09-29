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Российская газета
Российская газета

Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Как отметили
 в ведомстве, федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки — более 700 в границах городов остаются неохваченными.
RT на русском01:44
Подробнее о событии
Российская газета

Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

Российская газета05:04
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Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с мусором

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РБК04:06
Эхо Москвы

Счетная палата по итогам проверки назвала ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической»

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Интерфакс02:17
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Российская газета05:51
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